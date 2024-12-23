Минздрав назвал россиянам оптимальный возраст для рождения ребенка

Наиболее благоприятный период для наступления беременности и появления на свет ребенка у женщины — от 18 до 35 лет. Однако, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации, мужчины могут стать отцами и в более зрелом возрасте, но с каждым годом шансы на это снижаются.

При этом, как отметили в ведомстве, более 5 чашек в день снижает шансы забеременеть у женщин в 1,45 раза, а курение увеличивает риск бесплодия у представительниц слабого поля в 1,6 раза.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится в документе.

В отношении мужчин следует отметить, что они способны стать отцами и в более зрелом возрасте, но с каждым годом эта возможность становится всё менее вероятной, как указано в документе. Так, вероятность рождения здорового ребёнка у мужчины старше 35 лет снижается в два раза по сравнению с более молодыми представителями сильного пола, даже если используется метод искусственного оплодотворения.

Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, чаще имеют проблемы со здоровьем, пояснили в Минздраве.

«Есть доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития», — следует из текста документа.

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