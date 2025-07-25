Минздрав планирует ввести дополнительные проверки здоровья часто болеющих работников

Несмотря на то, что Госдума не поддержала на идее ввести специальные дополнительные врачебные комиссии для слишком часто болеющих работников, Министерство здравоохранения не отказалось от этой инициативы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Ранее Министерство здравоохранения уже предлагало ввести специальные правила для тех сотрудников предприятий и организаций, которые отправлялись на больничный более четырех раз на протяжении полугода. Таких людей предлагалось отправлять на специальную врачебную комиссию. Она должна подробно изучить все медицинские документы такого человека и в случае необходимости корректировать его лечение.

Госдума попросила ведомство скорректировать новые правила, а затем заявила, что в Минздраве решили не вводить такую инициативу. Новое заявление министерства говорит о том, что оно не отказалось от такого законопроекта, и даже сохранило его в прежнем виде. По его мнению, новый регламент позволит выявлять болезни на их ранней стадии, а также поможет возвращать трудоспособность населению трудоспособного возраста.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья старше 18 лет предложили проверить свое здоровье и бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний в Центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня открытых дверей. Пройти онкоскрининг можно в любом из 25 центров амбулаторной онкологической помощи в регионе. С начала года такой возможностью воспользовались более 6 тыс. человек.