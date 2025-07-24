Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 26 июля, жители Подмосковья старше 18 лет смогут проверить свое здоровье и бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний в Центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для своевременного выявления онкологических заболеваний важно регулярно проходить диагностику. Это позволит вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пройти онкоскрининг можно будет в любом из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. С начала года такой возможностью воспользовались более 6 тыс. человек.

Пациентам доступны диагностика новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких и не только, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Адреса и контактные телефоны центров здесь.

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