Минздрав: России грозит сезонный скачок заболеваемости гриппа и ОРВИ

По состоянию на 26 октября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что ситуация с гриппом и ОРВИ в стране остается стабильной, несмотря на приближающийся сезонный рост заболеваемости.

По данным официальной статистики, в стране пока не зафиксированы превышения эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ.

«В России циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2», — сообщил Чуланов, его слова приводит РБК.

Эпидемиологи отмечают, что в настоящее время новых генетических вариантов вирусов среди населения не обнаружено. Они продолжают внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.

В Министерстве здравоохранения предполагают, что в декабре и январе заболеваемость традиционно возрастет из-за климатических и социальных факторов, способствующих распространению вирусных инфекций. Согласно Владимиру Чуланову, пик может сдвинуться в зависимости от погодных условий, активности населения и уровня вакцинации.

Чтобы предотвратить распространение инфекций, важно своевременно вакцинироваться и следовать рекомендациям по профилактике. Необходимо регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах и по возможности избегать скоплений людей, особенно в периоды роста заболеваемости.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов предупредил о неизбежном росте заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России.