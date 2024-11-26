Мясников предупредил гипертоников о риске развития подагры

Те, кто принимает лекарства от гипертонии, подвергают себя риску развития подагры. Так считает врач-эксперт Александр Мясников. Он озвучил свою точку зрения во время выступления в одной из передач на канале «Россия 1».

В лекарства, которые понижают давление, входят мочегонные средства. За счет этого в организме накапливается мочевая кислота, а в суставах и почках откладываются ураты.

«Классические мочегонные вызывают подагру. В состав таблеток для гипертоников так или иначе входят мочегонные», — указал доктор.

Для того, чтобы этого не происходило, гипертоникам стоит принимать специальные ингибиторы кальциевых каналов. Они понижают уровень мочевой кислоты, выводя ее.

Ранее Мясников заявил, что зимой необязательно восполнять уровень витамина D. Это стоит делать только в случае гиповитаминоза. Несмотря на то, что данный витамин важен для организма, его переизбыток также вреден.