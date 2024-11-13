Теледоктор Мясников пояснил, почему нет необходимости восполнять дефицит витамина D зимой

В зимний сезон многие из нас начинают ощущать дефицит солнечного света, что может негативно сказаться на настроении и самочувствии. Интернет-специалисты из роликов отчаянно пытаются призвать нас к восполнению недостатка витамина D разными способами. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, восполнять эту нехватку искусственным путем не всегда важно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что важнее просто продолжать активно жить и не поддаваться панике, а употреблять указанный витамин стоит лишь при наличии симптомов гиповитаминоза.

По мнению телеведущего, в целом витамин D важен для здоровья костей и иммунной системы, однако его прием должен быть обоснован медицинскими показаниями. Помимо этого, несмотря на теоретическую возможность получения витамина D из солнечного света, избыток его может быть не менее вреден, чем его дефицит.

Он уточнил, что, несмотря на то что многие стараются использовать солярий в качестве одного из способов «заменить» солнце в зимнее время, тем не менее их регулярное посещение может привести к серьезным заболеваниям, прежде всего к развитию раковых заболеваний. Таким образом, следует не зацикливаться на дефиците солнца, а поддерживать режим, заниматься физической активностью, правильно питаться и обеспечивать себе комфортные условия для сна.

Ранее врач Лопатин заявил, что для здоровья печени опасны добавки витаминов четырех групп.