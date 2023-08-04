«Мог остаться инвалидом или умереть»: врачи в Подольске удалили мужчине с инсультом огромную гематому

Врачи регионального сосудистого центра Подольской больницы удалили 67-летнему мужчине внутримозговую гематому объемом 55 миллилитров. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Пациент поступил к медикам бригадой скорой помощи. У мужчины была нарушена речь и парализована вся левая сторона. Врачи провели обследование и выявили геморрагический инсульт. Было принято решение об экстренной операции. Гематому удалили с помощью микроскопа и интраоперационной навигации.

Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский, с операцией нельзя было затягивать, поскольку при несвоевременной помощи мужчина мог остаться инвалидом.

«При подобных состояниях также велик процент летального исхода», — рассказал Землянский.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.

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