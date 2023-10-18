«Могут возникать панические атаки»: выяснилось, для кого особенно опасна магнитная буря
Врач Алиева рассказала, от какой еды нужно отказаться в период магнитной бури
Фото: [freepik.]
Сегодня на Землю обрушилась геомагнитная буря: магнитосфера нашей планеты подверглась атаке геоударов. Как рассказала врач-терапевт Севинч Алиева, в такие моменты стоит отнестись к своему здоровью с особой внимательностью, ведь оно находится в опасности.
«Постоянно хочется спать»
По словам медика, в период этого явления метеозависимым людям нужно быть особенно осторожными. Не исключено, что у них сейчас проявятся тахикардия, бессонница, головная боль, головокружение, аритмия, боли в суставах, спине.
«Особенно это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Усугубляется артериальная гипертензия, возникают приступы стенокардии, могут спровоцироваться гипотония, состояние дистонии», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Проявляются эти недуги слабостью, усталостью, сонливостью, добавила Алиева.
«В этот период метеозависимым постоянно хочется спать. У кого-то, наоборот, психоэмоциональная возбудимость развивается, у людей, которые очень подвержены этому, могут возникать панические атаки. Усиливается выработка кортизола и адреналина», — отметила врач.
Фото: [freepik.com]
«Побольше чистой воды»
Помимо людей с хроническими заболеваниями сегодня особому риску подвержены беременные и те, кто страдает от депрессии, мигреней.
«Чтобы снизить риски, нужно пить побольше чистой воды. Также полезны отдых, сон, соблюдение режима сна и отдыха. Не стоит употреблять много соленой пищи — она возбуждает нервную систему. Углеводы лучше ограничить, а фруктов, овощей и витаминов употреблять побольше», — подытожила медик.
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