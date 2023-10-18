«Люди будут бросаться друг на друга»: выяснилось, к чему приведет магнитная буря
Фото: [freepik.com]
Небывалая по своей мощи магнитная буря накроет землю 18 октября. Плохо будет работать электроника, у людей может ухудшиться самочувствие. Особенно разрушительно сегодняшнее явление повлияет на психику.
Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что еще принесет человечеству сегодняшняя вспышка на солнце.
Злоба и ярость
Неконтролируемая злоба накроет людей с головой, заявила экстрасенс.
«Уже в преддверии магнитных бурь люди становятся все более раздражительными. А когда она на нас обрушится, можно будет наблюдать стычки между людьми на парковках, в магазинах. Повсеместно граждане будут становиться неадекватными», — пояснила Алиева.
Фото: [freepik.com]
Вооруженное противостояние
Эта магнитная буря может также привести к эскалации всех вооруженных конфликтов, добавила экстрасенс.
«Люди становятся тревожными, раздражительными, рассеянными, моментально вспыхивают. Конфликты появляются на пустом месте. В этот период стоит ждать обострения вооруженных противостояний. Люди будут буквально бросаться друг на друга», — подчеркнула Алиева.
Особенно тяжело придется старикам, продолжила она. Может возрасти риск инфарктов и инсультов.
Ранее ясновидящая Алиева предостерегла пожилых мужчин от любовных приключений.