«Люди будут бросаться друг на друга»: выяснилось, к чему приведет магнитная буря

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Небывалая по своей мощи магнитная буря накроет землю 18 октября. Плохо будет работать электроника, у людей может ухудшиться самочувствие. Особенно разрушительно сегодняшнее явление повлияет на психику.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что еще принесет человечеству сегодняшняя вспышка на солнце.

Злоба и ярость

Неконтролируемая злоба накроет людей с головой, заявила экстрасенс.

«Уже в преддверии магнитных бурь люди становятся все более раздражительными. А когда она на нас обрушится, можно будет наблюдать стычки между людьми на парковках, в магазинах. Повсеместно граждане будут становиться неадекватными», — пояснила Алиева.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Вооруженное противостояние

Эта магнитная буря может также привести к эскалации всех вооруженных конфликтов, добавила экстрасенс.

«Люди становятся тревожными, раздражительными, рассеянными, моментально вспыхивают. Конфликты появляются на пустом месте. В этот период стоит ждать обострения вооруженных противостояний. Люди будут буквально бросаться друг на друга», — подчеркнула Алиева.

Особенно тяжело придется старикам, продолжила она. Может возрасти риск инфарктов и инсультов.

Ранее ясновидящая Алиева предостерегла пожилых мужчин от любовных приключений.

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