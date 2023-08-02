В подмосковном Клину благоустраивается центр города

В Клину в разгаре работы по обновлению исторической части города.

Как сообщает региональное Министерство благоустройства, работы должны быть закончены к концу сентября. В центре Клина появится комфортная единая прогулочная зона протяженностью 1,5 километра с новым асфальтовым покрытием, освещением. Здесь будет удобно пешеходам и велосипедистам. В пойме реки Сестра устроят зону отдыха. Украшением проекта станет наземный велопешеходный переход через реку.

Ранее сообщалось, что с начала лета на подмосковных водоемах устранено 800 нарушений.