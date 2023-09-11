Жителей подмосковного села Шубино подключат к газу по губернаторской программе

В селе Шубино (городской округ Домодедово) продолжается строительство газопровода. Он будет введен в эксплуатацию по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» в четвертом квартале текущего года.

Специалистами уже уложено в населенном пункте 850 метров газопровода (всего по плану — 11,4 километра). Ветка позволит подключиться к топливу жителям 144 частных домов, а также газифицировать 50 участков перспективной застройки.

В настоящее время газ подведен в 30 населенных пунктов Московской области. По словам регионального министра энергетики Александра Самарина, всего в 2023 году в регионе планируется построить не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах с общим населением более 10 тысяч человек. До границ участков сети подводятся бесплатно. До 2030 года по программе планируется газифицировать более 500 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что подмосковный росгвардеец отличился на турнире по силовому экстриму.