Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. Он формируется исходя из потребностей лечебных учреждений и количества пациентов, которым требуется тот или иной компонент крови, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, сегодня больницам регионе необходима первая положительная и отрицательная группы крови, также нужны вторая и четвертая отрицательные группы, рассказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Доноры могут сдать кровь в Московском областном центре крови и в его обособленных структурных подразделениях в Щелково, Воскресенске, Орехово-Зуево и Подольске.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как взять выходной на работе за сдачу донорской крови.