Жителям Подмосковья рассказали, как взять выходной на работе за сдачу донорской крови
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Для доноров в российском законодательства предусмотрен ряд гарантий, в том числе трудовых, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Так, в день сдачи крови и ее компонентов донор освобождается от работы, отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Если же донор в день сдачи крови вышел на работу, то по соглашению с работодателем ему могут предоставить день отдыха в любую другую дату по желанию.
«Не согласовать отгул в день, указанный в заявлении, работодатель может только в одном случае: если со дня сдачи крови прошло более года», — добавил специалист.
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