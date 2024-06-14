Московский областной центр крови в этом году провел уже свыше 150 выездных акций

Московский областной центр крови с начала текущего года провел 154 выездные донорские акции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что донорская кровь и ее компоненты требуются людям с серьезными заболеваниями, травмами, ожогами, а также новорожденным с патологиями и пострадавшим в ДТП.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в ходе выездных акций донорами стали более 8,2 тысячи человек.

«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров», — указал глава областного Минздрава.

Полный список учреждений Службы крови Подмосковья доступен по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят порядка тридцати социальных учреждений.