Московский областной центр крови в этом году провел уже свыше 150 выездных акций
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Московский областной центр крови с начала текущего года провел 154 выездные донорские акции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве напомнили, что донорская кровь и ее компоненты требуются людям с серьезными заболеваниями, травмами, ожогами, а также новорожденным с патологиями и пострадавшим в ДТП.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в ходе выездных акций донорами стали более 8,2 тысячи человек.
«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров», — указал глава областного Минздрава.
Полный список учреждений Службы крови Подмосковья доступен по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят порядка тридцати социальных учреждений.