Московский областной центр крови в сентябре проведет восемь выездных донорских акций

В следующем месяце в Подмосковье пройдет восемь выездных донорских акций, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, специалисты Московского областного центра крови в сентябре посетят Пущино, Павловский Посад, Дубну, Луховицы, Королев, Электросталь и Белоозерский.

Подобные акции позволяют привлечь к донорству больше людей, сдать кровь можно будет прямо у себя в городе, на выезжая для этого в столицу, отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Ознакомиться с графиком выездных донорских акций можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пациентов детского хосписа в Домодедово.