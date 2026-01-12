Москва на нервах: главврач «Кащенко» раскрыл, от чего страдают столичные жители

Главный врач психиатрической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева (бывшая больница имени П. П. Кащенко) Георгий Костюк перечислил основные жалобы, с которыми жители Москвы обращаются к психиатрам и психологам. В их числе нарушения сна, ощущение повышенного артериального давления, болевые симптомы в области сердца, а также различные расстройства пищеварения, сообщает РБК .

По словам Костюка, количество горожан, нуждающихся в психиатрической и психологической помощи, в последние годы увеличивается кратно. Косвенным подтверждением этому служит рост продаж антидепрессантов, который, по его оценке, составляет 15-20% с 2020 года.

Специалист отметил, что две трети пациентов учреждения — это люди в возрасте от 20 до 50 лет. Среди них 78% составляют женщины. По мнению главного врача, это может объясняться как большей внимательностью женщин к своему ментальному состоянию, так и их повышенной уязвимостью в современных условиях.

Георгий Костюк связал рост обращений с высокой интенсивностью жизни в мегаполисе, сильной конкуренцией, информационной перегрузкой и повышением общих требований к качеству жизни. Несоответствие ожиданий реальности, по его мнению, становится источником беспокойства, которое провоцирует развитие различных психосоматических расстройств.

