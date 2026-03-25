Мозг не мышца: невролог предупредила об опасности легкого удара головой

Весна — время не только цветения, но и сезонных травм: гололед на крыльце, резкое торможение в маршрутке, неудачный прыжок во время пробежки. И если после удара головой вы отделались легкой тошнотой и не потеряли сознание, это еще не повод махнуть рукой. Невролог Елена Мирошник объясняет: даже несильное сотрясение может на время выбить мозг из колеи, а последствия — аукнуться спустя дни и недели. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, сотрясение — самая легкая форма черепно-мозговой травмы, но она не требует мощного удара. Достаточно резкого ускорения или торможения, чтобы мозг ударился о стенки черепа, а затем отскочил в обратную сторону — так называемый противоудар. В этот момент нарушается питание клеток и кровоснабжение, и хотя томография часто не показывает ничего критического, нервная система уже дала сбой. Первые симптомы — тошнота, головная боль, пелена перед глазами, провалы в памяти — могут возникнуть сразу. Но есть и те, что появляются спустя часы или даже дни: вялость, светобоязнь, перепады настроения, проблемы со сном и концентрацией. Это посткоммоционный синдром, который многие ошибочно списывают на усталость или погоду. Между тем, если проигнорировать режим восстановления, можно получить хронические головные боли, метеочувствительность, ухудшение памяти и даже эмоциональные расстройства.

Медик добавила, что лечение на удивление простое, но требует дисциплины. Первые три-пять дней — строгий постельный покой, отказ от телевизора, книг, телефона и музыки. Мозгу нужно дать отдохнуть, как дают покой вывихнутой ноге. Медикаменты назначает врач — обычно это мягкие мочегонные, сосудорасширяющие и успокаивающие средства. И главное — наблюдение: если после короткого улучшения состояние резко ухудшается, это может быть признаком отсроченной гематомы, и медлить нельзя.

По ее мнению, даже легкий удар головой — не повод проявлять героизм и продолжать рабочий день. Лучше провести пару дней в тишине и покое, чем потом годами мучиться от головной боли при смене погоды. Мозг, в отличие от мышц, не накачивается через боль — он восстанавливается только в тишине.

