Мужчина постарел на 20 лет из-за последствий сотрясения мозга

Житель Великобритании Оливер Брэдшоу столкнулся с необычным медицинским случаем — в 35 лет он начал стремительно стареть и стал выглядеть и чувствовать себя на 55 лет. Об этой истории рассказало издание Daily Mail.

Врачи три года не могли определить причину, подозревая красную волчанку, деменцию и патологии головного мозга.

Симптомы появились после сотрясения мозга, которое мужчина получил в 32 года, хотя медики утверждали, что травма не оставила серьезных последствий. Прорыв в диагностике произошел, когда Брэдшоу случайно обнаружил статью о посттравматическом гипопитуитаризме.

Анализ крови подтвердил дефицит нескольких гормонов, включая тестостерон. После назначения гормональной заместительной терапии мужчина почувствовал значительное улучшение состояния.

Посттравматический гипопитуитаризм — это снижение функции гипофиза после травм головы, которое проявляется уменьшением выработки одного или нескольких гормонов.

