«Мозг выжимает себя как губку»: что происходит с теми, кто постоянно недосыпает

Научное исследование, опубликованное в авторитетном журнале Nature, раскрыло новый механизм компенсации недосыпа в человеческом мозге. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что при нехватке ночного сна мозг днем запускает процессы, характерные для глубокой фазы сна. Об этом пишет Царьград со ссылкой на Nature.

В эксперименте участвовали 26 добровольцев. Часть из них намеренно лишали ночного сна, после чего все участники проходили тесты на концентрацию внимания. Активность их мозга фиксировалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Анализ данных показал, что у людей с недосыпом периодически происходят резкие, кратковременные провалы в концентрации. В эти моменты в мозге наблюдалась активность, аналогичная фазе глубокого ночного сна, включая колебания спинномозговой жидкости. Эта жидкость, которая омывает мозг, в фазе глубокого сна выполняет функцию очистки, вымывая токсичные продукты метаболизма нервной ткани.

Исследователи установили прямую корреляцию: волны спинномозговой жидкости накатывали на мозг именно в секунды потери внимания и отступали, когда концентрация восстанавливалась. Это указывает на то, что мозг пытается экстренно компенсировать не проведенную ночью «уборку», запуская ее урывками в течение дня.

Таким образом, систематический недосып не просто снижает общую продуктивность, но заставляет мозг работать в аварийном режиме, хаотично включая жизненно важные восстановительные процессы в неподходящее время.

