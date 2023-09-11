«Может быть фатально»: выяснилось, для кого арбузы смертельно опасны

Сладкий и сочный арбуз хоть и содержит в себе большое количество витаминов, все же может стать причиной смертельных проблем. Об этом рассказала интегративный врач-терапевт Ольга Щелокова.

По ее словам, арбуз, прежде всего, является углеводным продуктом.

«Помимо большого количества жидкости и витаминов, в 100 граммах этого плода содержится до 2,5 грамм глюкозы и 4,3 грамма фруктозы. И если для здорового человека это количество сахаров на 200-250 граммов арбуза будет скомпенсировано работой печени, то для людей, страдающих инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, оно может быть фатально», — пояснила Щелокова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Собеседница объяснила, что большой вброс глюкозы в кровоток диабетика может привести к гипергликемии, неконтролируемому токсическому действию глюкозы в том числе на клетки головного мозга, и к коме.

«Более того, не исключается присутствие нитратов и тяжелых металлов в продукте. При употреблении больших доз таких веществ возникает острая интоксикация, особенно это опасно для детей и пожилых людей. Симптомы интоксикации нарастают быстро: это диспептические расстройства по типу диареи и рвоты, что способствует обезвоживанию организма и нарушению терморегуляции», — рассказала врач.

В этом случае, добавила медик, учащается сердцебиение, нарушается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем и, если не прибегнуть к реанимационной помощи, возможен летальный исход.

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