«Может убить человека»: популярное средство для удаления бородавок оказалось крайне опасным

Чистотел кажется безобидным средством и продается буквально в каждой аптеке. Однако как рассказала главный врач клиники «Родинка» Наталья Махнова, он таит в себе опасность, которая буквально может стать причиной смерти.

По словам специалиста, производители лекарства на основе чистотела пишут, что их средство является высокоэффективной жидкостью для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом, никогда не провоцирует появление новых образований. Дефекты кожи, как обещают производители, должны устраняться практически бесследно.

«Но в реальности отнюдь не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Это кислота. Чистотел может убить человека. Люди его покупают в аптеке и самостоятельно пытаются избавиться от бородавок или папиллом, но откуда они знают, на что конкретно попадает кислота?» — высказалась Махнова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница уточнила, что перед удалением какого-либо новообразования на коже необходимо пройти специальную диагностику — видеодерматоскопию. Потому что только врач-дерматолог или дерматолог-онколог могут точно определить, с чем человек имеет дело.

«Если кислота чистотела попадет на рак кожи, пойдут метастазы, спасти его после такого домашнего лечения не получится, и человек попросту умрет. Самое безобидное, что происходит при удалении папиллом и бородавок чистотелом — появление рубцов. Кислота чистотела, попадая на кожу, растекается и поражает не только бородавки или папилломы, но также и здоровые ткани», — предупредила врач.

Ранее был раскрыт вред крабовых палочек.