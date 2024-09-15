Мурашко: лекарств от коронавируса в России достаточно, они эффективно работают

Лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции в России на данный момент достаточное количество. На это в беседе с РИА Новости указал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

На прошлой неделе появилась информация, что заболеваемость ковидом увеличилась за последние семь дней на 17,3%. В связи с этим Мурашко успокоил россиян, имеющиеся средства против инфекции — работают. Самое главное, как подчеркнул министр, вовремя начать лечение при подъеме заболеваемости, которое фиксируется сейчас.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава напомнил о важности соблюдения мер ковидной профилактики. И если вдруг появились симптомы заболевания — сразу же обращаться к врачу.

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