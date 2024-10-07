Мурашко назвал условие достижения человеком 120 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение принципов здорового образа жизни может позволить человеку дожить до 120 лет. Он подчеркнул, что это долгожительство заложено в нашей генетике, однако для достижения этой цели необходимо придерживаться определенных правил, сообщило РИА Новости.

По его словам, важно формировать правильные установки и обучать людей тому, как совместно с медицинскими специалистами предотвращать заболевания.

Мурашко отметил, что порядка 60% причин возникновения различных болезней можно предотвратить, если следовать основным принципам ЗОЖ.

Ранее сообщалось, что диетолог Соломатина перечислила уменьшающие тревожность и нервное напряжение продукты.