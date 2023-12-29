Мурашко рассказал, кому из россиян нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Ряд недугов диктуют свой, особенный ритм жизни. И употребление спиртного может существенно усугубить состояние и так подорванного болезнью здоровья. На это в беседе с РИА Новости указал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Пр его словам, отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь следует россиянам с нарушением ритма сердца, заболеваниями поджелудочной железы и печени.

«Алкоголь - в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы», - сказал Мурашко.

С особым вниманием новогоднюю ночь следует также относится к опасности переедания, отметил Мурашко. В заключении министр пожелал всем соотечественникам провести новогодние праздники в хорошем настроении и обязательно максимально активно.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подсказал россиянам, как не заболеть на Новый год.