Мурашко рассказал о вреде «токсичного бодипозитива» для россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на XXXI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», заявил о негативном влиянии идеологии «токсичного бодипозитива» на продолжительность жизни россиян, передает РБК.

Мурашко пояснил, что суть «токсичного бодипозитива» заключается в игнорировании связи между ожирением и ухудшением здоровья. По его мнению, подобный подход наносит вред в первую очередь самим гражданам, сокращая период их активной и здоровой жизни.

Министр подчеркнул необходимость оказания помощи таким пациентам, используя весь арсенал доступных медицинских средств, включая лекарственные препараты и современные технологии.

Мурашко призвал к повышенному вниманию к пациентам, страдающим от избыточного веса. Он отметил, что ожирение является одним из основных факторов риска, обуславливающим до 40% случаев развития неинфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что весенний дефицит витамина С замедляет процесс похудения.