Мурашко рассказал подробности разработки отечественной вакцины от рака

Доклинические исследования вакцины от рака проходят в настоящее время планово и без особых отклонений от намеченного графика. На это в беседе с РИА Новости указал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как отметил глава Минздрава, сейчас решается вопрос дополнительного финансирования на оборудование для производства сыворотки. Мурашко также пояснил, что в клинических исследованиях вакцина от рака не нуждается.

«Там все идет планово, проводятся доклинические исследования. Сейчас решается вопрос по выделению дополнительного финансирования для закупки оборудования для производства», — сказал Мурашко.

Министр в продолжение темы добавил, что разрабатываемый специалистами препарат относится к так называемым клеточным биомедицинским продуктам. Первые пациенты смогут его получить уже после прохождения всех доклинических испытаний и когда производство вакцины встанет на поток.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко успокоил, что лекарств от коронавируса в России достаточно и они эффективно работают.