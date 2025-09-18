Мужчина рассказал, как он стал долгожителем без особых усилий

Стопятилетний британец раскрыл секрет своего долголетия, который оказался на удивление простым. Об этом сообщает The Bolton News.

Житель Великобритании, перешагнувший вековой рубеж, отметил свой 105-й день рождения и раскрыл нехитрый способ прожить долгую жизнь. Рон Кэллоу, из города Болтон, отпраздновал знаменательную дату, сообщает местная пресса. До недавнего времени мужчина жил самостоятельно, однако теперь решил переехать в специализированный пансионат. Кэллоу родился в 1920 году, успел поработать в текстильной промышленности и затем стал инженером.

В качестве секрета долголетия 105-летний юбиляр в шутку назвал непрерывное дыхание. Он посоветовал просто не переставать дышать. Известно, что на протяжении всей жизни Кэллоу увлекался резьбой по дереву. Он собственноручно создал множество декоративных элементов для своего дома и даже изготовил кукольный домик для внучки. Среди его увлечений также есть футбол, а любимым напитком Рон называет любой, содержащий алкоголь.

