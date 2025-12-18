Мужчинам рассказали, как питаться при низком тестостероне

Мужчинам с недостатком тестостерона нужно добавить в рацион полезные жиры и немного холестерина. Об этом в интервью «АиФ» рассказала врач-эндокринолог Ирина Островская.

К таким продуктам относятся яйца, авокадо, оливковое масло первого отжима и жирные сорта рыбы, такие как лосось или скумбрия.

«Для коррекции уровня тестостерона включайте в рацион полезные жиры и холестерин, из которых "строится" этот гормон, а также яйца, авокадо, оливковое масло и жирную рыбу», — подчеркнула врач.

Особое внимание специалист уделила необходимости наличия специфических микроэлементов, поддерживающих здоровый гормональный баланс.

Цинк, который содержится в тыквенных семечках и красном мясе, витамин D, получаемый из рыбы и яичных желтков, и магний, присутствующий в орехах и темном шоколаде, — все они играют ключевую роль в синтезе и регуляции тестостерона.

Эндокринолог также предостерегла мужчин от следования жестким низкокалорийным диетам. Организм воспринимает длительный и выраженный дефицит калорий как сигнал о неблагоприятных условиях, что заставляет его экономить ресурсы, в том числе сокращая выработку половых гормонов, включая тестостерон.

