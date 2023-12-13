Мужчину, которого переехал грузовик, спасли в подмосковных Люберцах

Семидесятивосьмилетнего мужчину с тяжелым переломом и множественными ушибами, полученными в результате ДТП, прооперировали в Люберецкой больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Известно, что водитель грузового автомобиля, сдавая назад для разворота, сбил и переехал пешехода. При поступлении в стационар у пострадавшего были выявлены тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков.

Пациенту провели малоинвазивную операцию, так через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию. Все манипуляции происходили под контролем специального передвижного рентген-аппарата С-дуга. К счастью, операция прошла успешно, пациент уже начал вставать на ноги с опорой на костыли. Врачи отметили, что реабилитация займет от трех до пяти месяцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.