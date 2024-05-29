Мужчину с инсультом прооперировали врачи в подмосковном Орехово-Зуево

В сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы врачи спасли пятидесятилетнего мужчину, удалив из его головного мозга четырнадцать тромбов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что у пациента были нарушены двигательная функция, координация, речь, ориентация в пространстве. В результате компьютерной томографии головного мозга и его сосудов было установлено, что причиной состояния явился острый тромбоз левого поперечного синуса — одно из каналов, по которому кровь оттекает от левого полушария головного мозга.

«Используя ангиограф, мы удалили тромбы — в общей сложности их оказалось 14, благодаря чему был восстановлен отток крови в левой половине головного мозга. Спустя 20 часов у пациента полностью исчезли неврологические симптомы», — прокомментировал заведующий сосудистым центром, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.

В настоящий момент мужчина уже выписан из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей были полностью восстановлены. Теперь ему предстоит реабилитация по месту жительства.

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