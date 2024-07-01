Мужчину с ножевым ранением и большой потерей крови спасли врачи в Подмосковье

Врачи в Видном спасли жизнь 28-летнему молодому человеку с ножевым ранением предплечья, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пострадавший сам пришел к медикам. Он обратился во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские». У мужчины были головокружение, спутанная речь, нарастающая слабость и потемнение в глазах. Сотрудники амбулатории оперативно выполнили неотложные мероприятия по спасению жизни и вызвали скорую.

Как рассказала старшая медсестра Оксана Курбанмагомедова, у пациента была повреждена лучевая артерия, из-за чего возникло обширное кровотечение, давление стремительно падало. Пострадавшему остановили кровь, перебинтовали руку и стабилизировали давление.

Врачам скорой мужчину передали в стабильном состоянии. Пациента доставили в стационар Видновской больницы, где его прооперировали и восполнили потерю крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в больницах региона с начала текущего года установили двенадцать рентген-аппаратов С-дуга.