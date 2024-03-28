Мужчину с ножевым ранением сердца и большой потерей крови спасли врачи в Подмосковье

Врачи третьего стационара Люберецкой больницы спасли 47-летнего мужчину с тремя ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил к медикам в крайне тяжелом состоянии и большой кровопотерей — около 2,5 литра. В ходе обследования выяснилось, что у мужчины повреждены правый желудочек сердца и межреберная артерия. Была проведена экстренная операция.

«Для спасения жизни пациента мы вскрыли грудную клетку и <…> сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся две раны в грудной клетке. <…> дополнительно провели переливание крови», — рассказал хирург Игорь Микаелян.

После операции мужчина провел в реанимации пять суток, затем его перевели в хирургическое отделение. Как только состояние пациента стабилизировалось, его выписали под наблюдение кардиолога.

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