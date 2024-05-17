Мужчину с ножевым ранением спасли подмосковные врачи

Длина открытой проникающей раны составляла около двух сантиметров, а глубина — тринадцать. Пострадавший потерял около 600 миллилитров крови, рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Коваль.

«В ходе оперативного вмешательства дежурная бригада врачей ушила раны на поврежденной кишке и передней брюшной стенке. Спустя десять дней после операции состояние пациента стабилизировалось», — сказал специалист.

В настоящее время мужчина находится в хорошем самочувствии и готовится к выписке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве оснастят новым оборудованием.