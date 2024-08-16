Мужчину с огромной опухолью кишечника спасли врачи в Подмосковье

Врачи Мытищинской больницы спасли 57-летнего мужчину с перитонитом. Опухоль в кишечнике была размером с мужской кулак, рассказал заведующий хирургическим отделением Игорь Модин. Его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.

Выяснилось, что мужчина проживает в Брянской области, а в Подмосковье работает вахтовым методом. В больницу пациент поступил с жалобами на то, что его живот резко увеличился в размерах, появились боли.

«Обнаружилось критическое расширение толстой кишки с надрывами и пятнами некроза: такая картина наблюдалась на большом участке — от купола слепой кишки до отдела сигмовидной. Из-за множественной перфорации содержимое кишечника попало в брюшную полость», — объяснил Игорь Модин.

Для спасения жизни пациенту удалили почти всю толстую кишку вместе с основной опухолью и вывели стому тонкой кишки. Операция длилась около трех часов. Сейчас состояние мужчины оценивается как относительно удовлетворительное, он продолжит наблюдение у врачей-онкологов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных медиков, которые сейчас работают в Курской области.