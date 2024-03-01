Мужчину с полным поражением кожи псориазом вылечили врачи отделения дерматовенерологии МОНИКИ

В отделение дерматовенерологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поступил 27-летний пациент с жалобами на почти полностью пораженные бляшками кожные покровы, включая волосистую часть головы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что мужчину сильно беспокоили зуд и жжение всей кожи. После проведенного обследования был подтвержден псориаз в прогрессирующей стадии, диагностированный ранее. Кроме того, врачи смогли выявить различные формы воспалительных процессов в суставах, а также в околосуставных тканях.

С учетом тяжелого течения заболевания специалисты провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту. Сейчас у пациента полностью очищена кожа, прекратились боли и отеки в суставах, а также прошли боли в пояснице.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение по месту жительства. Теперь пациент будет находиться на поддерживающем лечении и регулярно проходить динамическое наблюдение у дерматолога и ревматолога.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.