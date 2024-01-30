Мужчину с раком пищевода спасли Балашихинские онкохирурги

В Московский областной онкологический диспансер поступил шестидесятилетний мужчина с жалобами на трудности при проглатывании твердой пищи и общую слабость. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование выявило 2-ю стадию рака нижне-грудного отдела пищевода. План лечения включал в себя несколько этапов: два оперативных вмешательства и курсы химиотерапии.

Первым этапом хирурги удалили мужчине десятисантиметровую опухоль вместе с частью пищевода и желудка. При этом вывели конец пищевода на шею для отведения слюны, а затем установили трубку для кормления в оставшуюся часть желудка. После этого мужчине провели четыре курса химиотерапии.

А уже вторым этапом была проведена сложная реконструктивно-пластическая операция. В рамках которой специалисты заменили удаленный пищевод участком толстой кишки, что позволило пациенту вернуться к полноценной жизни и принимать пищу через рот. Послеоперационный период протекал без осложнений. На данный момент мужчина находится в стабильном состоянии и уже готовится к выписке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в подмосковных Мытищах.