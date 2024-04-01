Мужчину с распадающейся опухолью кишки спасли врачи в Подмосковье

Врачи Долгопрудненской больницы спасли шестидесятилетнего мужчину с опухолью ободочной кишки, которая привела к прорыву брюшной полости и гнойно-воспалительному процессу, рассказали в министерстве образования Московской области.

Пациент поступил к медикам с жалобами на режущую боль в животе и общую слабость. После обследования врачи провели экстренную операцию, в ходе которой удалили опухоль, часть передней брюшной стенки, желудка и ободочной кишки.

«С учетом обширности оперативного вмешательства восстановление кишки пациенту не производилось, ему была выведена колостома — создан искусственный кишечный ход», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Также пациенту назначили строгую диету и курс химиотерапии. Спустя время мужчина снова поступил в больницу для проведения завершающего этапа операции, в ходе которого врачи восстановили естественный кишечный ход.

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