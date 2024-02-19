Мужчину с разрывом аневризмы аорты спасли в подмосковном Долгопрудном

В Долгопрудненскую больницу поступил шестидесятитрехлетний мужчина с жалобами на боли в поясничной области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование помогло выявить у пациента разрыв аневризмы брюшной аорты — жизнеугрожающее состояние, при котором происходит разрыв главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм. Пациенту повезло, так как вокруг поврежденного сосуда образовался рубец, который ограничил распространение крови и создал барьер между гематомой и остальной брюшиной.

Сосудистый хирург Долгопрудненской больницы Сергей Тимиряев рассказал, что для спасения жизни пациента была выполнена резекция аневризмы, то есть заменен иссеченный участок синтетическим протезом аорты — искусственным кровеносным сосудом.

Так, благодаря оперативному вмешательству удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв. Операция прошла успешно и заняла более трех часов. В настоящее время жизни и здоровью пациента больше ничего не угрожает.

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