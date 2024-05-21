Сахар, уксус, витамины: врач рассказала о пользе и вреде роллов

Роллы из риса и морепродуктов давно для многих вошли в привычку. Знаменитое блюдо японской кухни привлекает разнообразием начинок и ярким внешним видом.

О пользе и вреде роллов рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Рыба в роллах может быть вяленой, сырой или слабосоленой. Любой вид рыбы богат балками, витамином D, жирными кислотами Омега, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами», – объяснила врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Благодаря этому рыба в роллах укрепляет костную ткань, стенки вен, артерий, а также улучшает кровоток и выводит холестерин.

Листы нори в роллах богаты кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом, а также витаминами А, Е и С.

«Маринованный имбирь, прилагающийся к роллам, помогает разделить компоненты блюда, чтобы разные рецепторы языка в полной мере ощутили вкус. Также имбирь богат магнием, калием, медью. Он помогает бороться с бактериями и вирусами, улучшает память и внимание, ослабляет мышечные боли и снижает холестерин», – пояснила Сухорукова.

Соевый соус и васаби тоже имеют полезные свойства. Первый восстанавливает водно-солевой баланс в организме, а второй обладает противовоспалительным и противораковым действием.

Однако роллы могут принести и вред. По словам эксперта, их не стоит есть людям с диабетом. Ведь в приготовлении используются сахар и рисовый уксус, а сам рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный, в нем меньше белка и много углеводов.

«Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией. Кроме того, в роллах много йода, это грозит серьезными проблемами», – подытожила гастроэнтеролог.

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