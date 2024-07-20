На территории двенадцати штатов Америки были зафиксированы случаи заболевания смертельно опасной инфекции под названием листериоз. Более тридцати человек уже попали в больницы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление американского Центра по контролю за заболеваниями.

Данное заболевание потенциально опасно для тех, кто имеет ослабленную иммунную систему: грудничков, людей в возрасте, пациентов с хроническими заболеваниями. В больницы попали уже порядка 30 человек, которым поставлен диагноз «листериоз». Двое из них скончались. Смертельные случаи зафиксированы в штатах Нью-Джерси и Иллинойс.

Уже выявлено, что большинство заболевших употребляли в пищу готовые колбасные и мясные изделия. Власти Соединенных Штатов сейчас ищут возможный источник заражения. До этого подобная вспышка листериоза была отмечена в Канаде. Там от болезни также скончалось два человека.

Ранее депутат Госдумы Яровая высказалась по поводу эпидемии холеры, которая охватила украинскую часть Херсонской области. Она допустила, что причиной вспышки заболевания могут быть лаборатории Пентагона, и опыты, которые ставят как над солдатами ВСУ, так и над гражданским населением.