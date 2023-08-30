«Началось прямо на улице»: врачи в Подмосковье спасли пожилую пациентку с массивным кровотечением

Об этом сообщает пресс-служба Видновской районной клинической больницы.

«В нашу амбулаторию обратилась 67-летняя женщина, у которой прямо на улице началось кровотечение из вены левой ноги. Несколько лет назад ей был выставлен диагноз — варикозное расширение вен. Со временем развилось осложнение — локальное расширение сосуда с постепенным истончением его стенки», — рассказала Кузнецова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, с утра у пенсионерки было высокое давление, которое и спровоцировало разрыв стенки вены и привело к обильному кровотечению.

Пенсионерка вызвала скорую помощь, в ожидании которой обратилась к медикам Измайловской амбулатории, рядом с которой и произошел этот инцидент.

«Сначала мы пыталась остановить кровотечение консервативным методами, однако оно не прекращалось. В итоге наложили нити на сосуд и подключили инфузионную терапию для восстановления объема циркулирующей крови. После интенсивной восстановительной терапии наблюдалась положительная динамика, кровотечение остановилось, жизненно важные параметры нормализовались», — пояснила врач.

В итоге, отметила Кузнецова, в удовлетворительном состоянии пациентка была передана бригаде скорой медицинской помощи.

Медик уточнила, что эпизод спонтанного кровотечения под высоким давлением из вены нижней конечности — один из наиболее драматичных инцидентов, которые могут случиться у пациентов с варикозной болезнью.

«Кровотечение из варикозных вен — всегда неожиданная ситуация. Кровь выходит из вены под высоким давлением, что может привести к значительной кровопотере, вполне вероятна паника пациента. Поэтому кровотечение из варикозных вен может стать не только опасной, но и жизнеугрожающей ситуацией», — резюмировала заведующая Измайловской врачебной амбулаторией.

Ранее мы сообщали о том, что врачи в Одиноцово спасли от ампутации ноги 89-летнюю пациентку.