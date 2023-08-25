Огромный тромб, язва и хромота: врачи в Одиноцово спасли от ампутации ноги 89-летнюю пациентку

Врачи Одинцовской больницы спасли 89-летнюю женщину от ампутации правой ноги. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Пенсионерка сама обратилась в медицинское учреждение. Она рассказала, что уже довольно давно страдает от хромоты и онемения ноги. Врачи провели компьютерную ангиографию и выявили тромбоз бедренной артерии. Кроме того, медики обнаружили на стопе некротическую язву. Из-за этого у женщины могла развиться гангрена, что грозило бы ампутацией конечности.

Пациентку экстренно госпитализировали для проведения операции. Как рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Азиз Карабаев, из бедренной артерии пенсионерки врачи извлекли двухсантиметровый тромб.

«Операция прошла успешно и заняла около пятидесяти минут. Контрольная ангиография подтвердила восстановленный кровоток артерии», — сказал он.

Кроме того, язва на стопе женщины начала заживать. Сейчас она чувствует себя хорошо. Пенсионерка больше не хромает, ее выписали на амбулаторное лечение.

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