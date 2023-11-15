Надышались угарным газом: двоих детей госпитализировали в Подмосковье

Накануне два малолетних брата отравились угарным газом из-за неисправной колонки в подмосковном Королеве. Об этом сообщили в SHOT .

Отмечается, что мальчикам четырех и семи лет стало плохо в ванной комнате, младший даже потерял сознание. Тогда взволнованные родители вызвали скорую, детей срочно госпитализировали в медучреждение. У обоих было диагностировано отравление бытовым газом.

Выяснилось, что в квартире недавно меняли газовую колонку, однако она была установлена неправильно: у нее не было тяги из дымохода. Из-за этого большое количество угарного газа скопилось в первую очередь в ванной, где им и надышались дети.

К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние братьев. Неисправность колонки была устранена, теперь проверку проводит полиция.

Ранее стало известно, что стрельба произошла во время свадьбы возле отдела ЗАГС в подмосковном Пушкино.