Стрельба произошла во время свадьбы возле отдела ЗАГС в подмосковном Пушкино

Стрельба произошла во время свадьбы в подмосковном Пушкино.

Видеокадры с места происшествия публикует «Москва с огоньком». Судя по записи, пострелять в воздух решил жених при выходе из отдела ЗАГС. Мужчина поднял руку и произвел несколько выстрелов.

Уточняется, что местные жители, услышав выстрелы, вызвали правоохранительные органы. В отдел полиции со свадьбы забрали около десяти человек.

Также в соцсетях опубликованы кадры, где несколько выстрелов в воздух делает невеста, стоя у автомобиля в вечернее время.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который открыл стрельбу из травматического пистолета с балкона многоэтажки.