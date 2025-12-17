Найден простой способ улучшить состояние печени без жестких диет

Скандинавская диета может стать простым и эффективным способом улучшить здоровье людей с диабетом второго типа и преддиабетом. Результаты исследования по этой теме опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

Влияние этой диеты на организм человека изучали специалисты Уппсальского университета в Швеции. Результаты показали положительное влияние на печень и уровень сахара в крови.

Нордический тип питания, богатый клетчаткой и бедный насыщенными жирами, был опробован в эксперименте с участием 150 человек. Участников разделили на три группы, каждая из которых придерживалась своего рациона. Наилучшие результаты продемонстрировала именно группа, питавшаяся по скандинавским принципам.

У этих людей содержание жира в печени снизилось более чем на 20%. Одновременно значительно улучшились показатели глюкозы в крови.

Более того, симптомы неалкогольной жировой болезни печени, часто сопровождающей диабет, полностью исчезли у более чем половины участников этой группы.

Важно, что положительный эффект нельзя объяснить только снижением массы тела. Исследователи подсчитали, что почти половина всех улучшений была напрямую связана с высоким качеством самого рациона.

Участникам эксперимента даже не ограничивали количество потребляемых калорий, но они все равно худели и улучшали свои метаболические показатели.

