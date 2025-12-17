После 55 лет нужно есть ежедневно: белый продукт из холодильника оказался лекарством для костей

В научном издании Nutrients представили результаты исследования влияния греческого йогурта на организм людей старше 55 лет. Об этом сообщает progorodsamara .

В эксперименте продолжительностью восемь недель приняли участие 48 человек, разделенных на две группы по уровню физической активности. Все участники ежедневно потребляли по 350 граммов греческого йогурта. Анализ данных выявил различное воздействие продукта в зависимости от образа жизни. У испытуемых, практиковавших умеренные физические нагрузки, зафиксирован рост уровня сывороточного маркера CTX–I. Этот биохимический показатель свидетельствует об интенсификации процесса резорбции, являющегося частью естественного обновления костной ткани.

В группе малоподвижных участников значимых изменений данного маркера не обнаружено. Однако у них отмечено существенное снижение концентрации интерлейкина-6, который считается ключевым индикатором системного воспаления в организме.

Существенных изменений в соотношении мышечной и жировой массы у представителей обеих групп за период исследования не произошло.

Авторы работы подчеркивают, что полученные выводы носят предварительный характер из-за малой выборки и ограниченного срока наблюдения. Результаты указывают на потенциальную важность сочетания диеты и физической активности для модуляции физиологических процессов в пожилом возрасте.

