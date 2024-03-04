Накопилась жидкость в сердце: сорокадевятилетнюю женщину спасли врачи в Долгопрудном

В Долгопрудненскую больницу поступила 49-летняя пациентка с жалобами на сильную одышку и отек ног. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что врачи провели обследование, которое помогло выявить гемотампонаду сердца — накопление крови в его оболочке. Как выяснилось, к таким последствиям привели сердечная недостаточность и повышенное артериальное давление. Такое состояние грозило пациентке летальным исходом.

Заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин рассказал, что под ультразвуковым контролем при помощи катетера было проведено дренирование скопившейся жидкости из оболочки сердца. Благодаря этому удалось снизить давление и улучшить работу органа.

После стабилизации состояния женщина была переведена в терапевтическое отделение, где продолжила лечение. К счастью, на данный момент женщина уже чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

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