Направят более 270 млн рублей: В Подмосковье в этом году закупят 21 передвижной рентген-аппарат

В медицинские организации Подмосковья в этом году закупят новые передвижные рентген-аппараты типа С-дуга. На закупку медтехники по поручению губернатора Андрея Воробьева будет выделено более двухсот семидесяти миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Данное оборудование применяется при проведении различных операций и позволяет в режиме реального времени получать рентгеновские снимки под различным углом. Так, за три года в больницы Подмосковья поставили 33 С-дуги.

Примечательно, что новые аппараты С-дуга поступят в 15 больниц, в том числе в Ступинскую, Павлово-Посадскую и Электростальскую больницы и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье запустили новую меру поддержки медиков — «бюджетную ипотеку».