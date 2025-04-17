Нарколог Казанцев определил «начинку» популярных таблеток для похудения

В популярном препарате для похудения «Молекула», отпускаемом без рецепта, было обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность. Врач-нарколог Алексей казанцев рассказал, что это за вещество и к каким страшным последствиям может привести. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, указанное вещество относится к разряду психостимуляторов. Среди его побочных действий — повышение давления, повышение уровня сахара в крови и аритмия, которые способны провоцировать внезапную остановку сердца. Кроме того, при приеме данных препаратов нарушается сон, могут возникнуть панические атаки, усиливается тревога.

Медик подчеркнул, что еще одно страшное последствие указанного вещества — быстрое привыкание. От него действительно пропадает желание употреблять пищу и люди худеют, появляется энергия, пациенты считают себя креативными и сексуальными. Однако у подобного состояния слишком высокая цена.

Ранее маркетолог Игнатенко назвала обходные пути нелегальных торговцев БАДами.