Маркетолог Игнатенко назвала обходные пути нелегальных торговцев БАДами

По словам маркетолога Юлии Игнатенко, имеются различные обходные пути, которыми нелегальные торговцы БАДов пользуются при осуществлении продажи. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что в целом маркетплейсы ведут контроль, тем не менее на сегодняшний день существуют компании, которые предоставляют торговцам поддельные сертификаты под видом официальных. Нередко они выдают документ без проверки продукции.

По мнению эксперта, отдельным бизнесом являются отзывы на маркетплейсах. Так, имеются компании и каналы в интернете, которые собирают людей, готовых писать положительные отзывы на товары. Следовательно, значительное число негативных отзывов перекрывается огромным количеством фейковых положительных комментариев, а удалить с маркетплейсов отзыв любого характера нелегко.

Ранее диетолог Жаровская пояснила суть законопроекта о сертификации БАДов.